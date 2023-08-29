«Таттелеком» нарастил выручку за первое полугодие до 5,2 млрд рублей

Выручка ГК «Таттелеком» за первые шесть месяцев этого года составила по МСФО 5,2 млрд руб., что на 5,7% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в отчетности компании.

Выручка по услугам для физлиц выросла до 2,6 млрд руб., по услугам для организаций — до 2,5 млрд руб. Чистая прибыль ГК при этом снизилась с 1,2 млрд руб., до 1,09 млрд. Прибыль до налогообложения же составила 1,2 млрд руб. против прошлогодних 1,4 млрд.

В компании снижение прибыли связали с намерением сохранять прежние тарифы на услуги связи в условиях роста цен на оборудование и увеличения расходов на оплату труда.

"Ъ-Казань"