Балаковская компания расширяет географию поставок автозапчастей

ООО «Промтехпласт» из Балакова Саратовской области приняло участие в международной выставке запчастей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобилей MIMS Automobility Moscow 2023, сообщила пресс-служба регионального министерства экономического развития.

Представители компании встретились с российскими и иностранными потенциальными партнерами. С двумя китайскими организациями обсуждают поставку прокладочных материалов для автокомпонентов. С АО «ПО Муроммашзавод» рассматривают возможность изготовления автозапчастей.

«Производитель частей железнодорожных локомотивов из Ленинградской области в целях дальнейшей кооперации прислал запрос о поставке резинотехнических, резинометаллических и полимерных изделий», — говорится в релизе.

От некого московского предприятия «Промтехпласт» получил спецзаказ на резинометаллические изделия. Узбекистанская компания заинтересовалась резинотехническими изделиями, уплотнительными кольцами и уплотнителями для масляных фильтров.

ООО «Промтехпласт» входит в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. По данным Kartoteka.ru, компания с уставным капиталом 602 тыс. руб. создана в 2013 году Дмитрием Жуковым. Коммерсанту также принадлежат три четверти ООО ГК «Балаковский станкостроительный завод», где господин Жуков, как и в «ПТП», занимает пост генерального директора.

Дарья Васенина

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