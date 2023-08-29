Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие проекты высоток появляются в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Высотное строительство — заметный тренд в сегменте первичного жилья на столичном рынке. Здания высотой более 100 м сегодня появляются в различных районах города, не только в «Москва-Сити». Есть высотки и в Северо-Восточном, и Юго-Восточном, и Западном округах. Девелоперы наполняются такие объекты инфраструктурой, прорабатывают линейки планировочных квартир. А многим потенциальным покупателям становится интересным и комфортным формат «вертикальной улицы».

В мегаполисе сегодня возводится 60 жилых комплексов с небоскребами, количество этажей в которых варьируется в диапазоне от 30 до 85. Объем экспозиции в высотках превышает показатель в 15 тыс. квартир и апартаментов, а это более 20% всех вариантов первичного рынка столицы, посчитали специалисты компании «Метриум».

Квадратный метр в небоскребах на первичном рынке обойдется в среднем около 400 тыс. руб., что на 5,5% меньше, чем на рынке недвижимости города в целом. Средняя площадь вариантов в башнях — 52 «квадрата». Данный показатель почти на 7,5% уступает среднерыночному.

Большинство проектов со строящимися небоскребами принадлежат к бизнес-классу — 28. Еще 22 объекта относятся к массовому сегменту, девять — к премиум-классу, один — к элитному сегменту.

Современные небоскребы притягивают внимание не только своей высотой, но и необычной архитектурой и наполнением, отмечают эксперты. К примеру, фасад жилого комплекса в Марьиной Роще представляет собой чередование прямоугольных окон и стеклянных эркеров. А в новом проекте в «Москва-Сити» в приватном дворе небоскреба девелопер разобьет собственный парк на эксплуатируемой кровле, появятся также спортивная и детская площадки.