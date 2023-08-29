Молодежная инициатива учредить медаль Матрены Вольской вызвала сомнения

Инициатива молодежного парламента при нижегородском заксобрании учредить патриотическую награду «Медаль имени Матрены Исаевны Вольской» вызвала определенные сомнения в правительстве. Молодые депутаты предложили внести изменения в закон «О наградах и премиях Нижегородской области», учредив медаль Матрены Вольской для награждения за активную деятельность «в области патриотического воспитания молодежи и обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних».

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Советская учительница Матрена Вольская со своим мужем состояла в партизанском отряде «Батя». В 1942 году, будучи беременной, она вместе с двумя учителями вывела из оккупированных районов Смоленской области более трех тысяч детей в возрасте от 10 до 17 лет. Часть подростков фашисты планировали угнать в Германию, другие обездоленные дети присоединились по дороге. Детскую колонну через линию фронта три учителя выводили по ночам, пройдя около двухсот километров до станции Торопец. Спасенные из оккупации смоленские ребята были эвакуированы в Горьковскую область. Матрена Вольская скончалась в 1978 году в селе Смольки Городецкого района. Об этой операции «Дети» не было широко известно до 1975 года. В прошлом году редакция газеты «Аргументы и факты» просила нижегородского губернатора посодействовать и посмертно представить Матрену Вольскую к званию Героя России.

Что касается идеи молодежного парламента, собеседник в областном правительстве отметил, что им не очень понятно, кого именно и за какие дела следует награждать медалью имени Матрены Вольской, чтобы не девальвировать память о ее подвиге. Эксперты правительства пока не видят достойных номинантов будущей награды в функционерах молодежной политики и руководителях местных волонтерских и патриотических организаций. Тем не менее, законодательная инициатива учреждения награды запущена и проходит согласования.

Иван Сергеев