Члены кузбасского ОПГ пойдут под суд за отмывание 10 млрд рублей

В Кемеровской области членам ОПГ предъявлены обвинения за незаконное обналичивание 10 млрд руб. В настоящее время следствие установило 7 человек в возрасте от 33 до 52 лет, причастных к преступной схеме, сообщает региональная прокуратура.

В период с 2016-го по август 2023 года обвиняемые подыскивали жителей Новокузнецка, которые нуждались в деньгах. Участники преступной группы использовали их данные для регистрации юрлиц, после чего в различных банках на фиктивные организации открывали расчетные счета, через которые происходил оборот средств платежей.

Уточняется, что эта ОПГ являлась одной из крупнейших площадок по незаконному обналичиванию денег в России. Членам группы предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой, максимальное наказание лишение свободы на семь лет). В настоящее время пять фигурантов дела поместили под стражу.

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Александр Киселев