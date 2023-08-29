Нарушениями в предвыборной кампании займутся полиция и прокурор

Избирательная комиссия Ульяновской области рассмотрела несколько жалоб кандидатов от разных партий на их соперников о нарушениях выборного законодательства в период кампании по выборам депутатов регионального заксобрания. Информация о решениях появилась на сайте облизбиркома во вторник, 29 августа (выборы состоятся 10 сентября).

Кандидат в депутаты регионального заксобрания, уполномоченный представитель ЛДПР Дмитрий Грачев пожаловался на размещенные на канале «КПРФ Ульяновск» видеохостинга YouTube видеоматериалы под заголовками «№ 4 в избирательном бюллетене» и «Игры с огнем», которые он расценил как агитационные материалы КПРФ, размещенные с нарушением требований законодательства — без указаний организации, изготовившей материал, и данных об оплате (обычно на этом канале выступает со своими комментариями первый секретарь обкома КПРФ, депутат Госдумы Алексей Куринный). Кандидат требовал составить протокол об административном нарушении со стороны избирательного объединения. Реготделение КПРФ, как отмечается в решении облизбиркома, ответило, что не заказывало изготовление видеоматериалов и не является создателем этого канала.

Избирком подтвердил «факт распространения неустановленными лицами незаконных предвыборных агитационных материалов», однако отметил, что у него отсутствуют возможности исполнить требования кандидата в связи с тем, что изготовитель и заказчик не установлены. Жалоба удовлетворена частично, материалы направлены в полицию с представлением о необходимости «пресечения противоправной агитационной деятельности и установления изготовителей незаконных агитационных материалов» с последующим привлечением виновных к ответственности.

В свою очередь уполномоченный представитель реготделения КПРФ Любовь Еремина в своей жалобе в облизбирком сообщила, что кандидат в депутаты регионального заксобрания от партии «Справедливая Россия — За правду», действующий депутат заксобрания, работающий на постоянной основе в должности председателя комитета по ЖКХ (приравнивается к госдолжности) 17 августа прибыл на дебаты, проходящие на ГТРК «Волга», на служебном автомобиле, что запрещено выборным законодательством. В качестве доказательства были приложены видеофайлы.

Однако сам Андрей Седов заявил облизбиркому, что к телестудии прибыл самостоятельно и ушел оттуда пешком. Комиссия в решении отметила, что доказательств, достоверно свидетельствующих о противоправном использовании служебного автомобиля, у них «не имеется», в связи с чем обращение Любови Ереминой удовлетворено частично, материалы направлены в прокуратуру Ульяновской области с представлением о необходимости проведения проверки по противоправному использованию депутатом служебного автомобиля.

Сергей Титов, Ульяновск