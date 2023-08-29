В РОСФОТО пройдет выставка работ Сергея Свешникова

В музейно-выставочном центре РОСФОТО пройдет выставка фотографа Сергея Свешникова, сообщили в пресс-службе центра.

Выставка пройдет с 01 сентября по 29 октября. Для посетителей действует возрастное ограничение — 16+.

Будут представлены более 200 произведений. Среди них портреты Тимура Новикова и Сергея Курехина, групп «Телевизор» и «Ноль», авторские оригиналы, выполненные в ручных техниках печати. В том числе посетители музея увидят современные отпечатки с негативов господина Свешникова, которые ранее не показывались широкой публике.

Среди экспонатов будут работы из серии «Энтропия» — монохромные фотографии, раскрашенные автором вручную; из серии «Идентификация» — карточки представителей различных художественных объединений и музыкальных групп; из серии «Монрепо», снятой на инфракрасную пленку. Также будут показаны портреты, созданные в старинной технике «бромойль».

В залах Дворового корпуса также можно будет увидеть документальные и художественные фотографии 1980—2000-х годов про жизнь ленинградского андерграунда, а также фотоснимки для пластинок и обложек журналов.

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