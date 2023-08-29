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Коммерсантъ FM
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«Набор покемонов зависит от продолжительности и качества сна»

Александр Леви — о Pokemon Sleep

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, как работает трекер сна с элементами игры.

Фото: Pokemon

Фото: Pokemon

Новая игра про покемонов достигла 10 млн скачиваний. Приложению на это понадобились один месяц и неделя. Если раньше люди искали фантастических зверушек на улице с помощью дополненной реальности, то в Pokemon Sleep карманные монстры будут появляться сами в зависимости от того, как вы спите.

По сути, новое приложение — это трекер сна, упакованный в игровую механику. Геймплей устроен так. По легенде пользователь помогает изучать покемонов некоему профессору Нероли. Ученый выдает вам зверушку — Снорлакса, который привлекает монстров во время сна. После этого покемонов можно приручить и уже использовать для добычи еды для Снорлакса. Чем усерднее кормить последнего, тем активнее будут продвигаться поиски и изучение монстров. Но каждый раз набор фантастических тварей зависит от продолжительности и качества вашего сна.

По умолчанию эти сведения приложение добывает с помощью микрофона и акселерометра смартфона. И это самое слабое место во всей затее. Поскольку телефон, подключенный к зарядке, надо класть рядом с собой с активным приложением. Это не всегда удобно и полезно для аккумулятора устройства. Данные по фазам и продолжительности сна собираются в статистику, на основе которой Pokemon Sleep подскажет геймеру, что можно изменить для повышения качества ночного отдыха.

Лично я заметил, как в течение недели засыпаю все позже и позже. Как только получалось скорректировать отход ко сну, налаживалось и соотношение его фаз. Повышение дисциплины не только улучшает самочувствие пользователя, но и позволяет добывать в игре более редких и сильных покемонов, увеличивать их ежедневное количество и объем ресурсов, которые они приносят. Игровой процесс разгоняется вместе с тем, насколько регулярно геймер соблюдает режим сна. И это любопытная находка.

Если в прежнем хите Pokemon Go приходилось много бродить, чтобы находить монстров, то в Pokemon Sleep лучшие результаты будут тогда, когда вы качественнее отдыхаете. Кстати, игроки упомянутой Pokemon Go могут получить бонусы в новой игре, как и владельцы специально созданного гаджета Pokemon Go Plus. Он упрощает гейминг и избавляет от необходимости держать приложение активным, заверяют разработчики.

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