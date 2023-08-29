В премиальный санаторий «Питергоф» в Кисловодске инвестируют 6,5 млрд рублей

В строительство санаторно-курортного комплекса «Питергоф» на территории Кисловодска инвестор намерен вложить 6,5 млрд руб., сообщает «РБК Кавказ» со ссылкой на министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

Планируется, что владелец реконструирует спальный корпус на 170 койко-мест, возведет еще один корпус на 230 койко-мест. Также будут построены апартаменты на 8-10 койко-мест, лечебно-оздоровительный бассейн, два теннисных корта.

Строительство комплекса стартовало в 2016 году, но было приостановлено по «ряду обоснованных причин». После их устранения, реализация проекта продолжится.

По информации «СПАРК-Интерфакс», ООО «Питергоф» учреждено в Кисловодске в 2016 году. Предприятие специализируется на деятельности санаторно-курортных организаций. Учредителями компании являются ООО «Санаторий Солнечный» (32,5%), ООО «Росток» (25,5%), Мухтар Кубанов и Руслан Туривненко (по 21%). В 2022 году выручка компании составила 20 тыс. руб., а чистый убыток — 10,2 млн руб.

Анастасия Назарова