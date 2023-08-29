Первый форум туристических территорий в Сочи соберет более 1000 инвесторов

С 9 по 13 октября на курорте Красная Поляна впервые пройдет «FTT-2023: Форум Туристических Территорий». В нем примут участие представители федерального и регионального уровня власти, а также более 1 тыс. инвесторов, бизнесменов, владельцев и управляющих горнолыжных комплексов, городских и загородных туробъектов, парков развлечений, ресторанов и санаториев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Форум организовали Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) и Ассоциация горнолыжных комплексов, территорий и сервисов (АГКТиС). Создатель форума и зампредседателя правления АГКТиС Светлана Данилина отметила, что на площадке обсудят актуальные темы в индустрии гостеприимства и туризма. Деловая программа будет посвящена вопросам безопасного, качественного и увлекательного отдыха в России.

На форуме выступят более 150 спикеров. Они обсудят существующие регуляторные барьеры, новые форматы по взаимодействию участников туристического рынка, стратегию и реализацию запуска российских проектов по созданию туристической инфраструктуры в инвестиционно-привлекательных регионах. Темы выступлений также коснутся проектов в частном и государственно-частном партнерстве с зарубежными партнерами из стран СНГ.

На форуме планируется подписать соглашения с инвестиционными намерениями по развитию туристических территорий. Некоторые из них будут касаться увеличения номерного фонда в гостиницах и санаториях. Участники форума также сформируют резолюции, направленные на совершенствование нормативно-правовых актов и снятие блокирующих законодательных барьеров в развитии отрасли. В рамках форума пройдут деловые экскурсии и профессиональные выставки.

На мероприятии вручат ежегодную премию горнолыжной индустрии Ski Business Awards. Награды получат лучшие туроператоры, инвестпроекты, объекты горнолыжной инфраструктуры, горнолыжный регион и спортивно-развлекательный кластер. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 20 сентября.

Татьяна Ручкина

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