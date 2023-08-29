Фестиваль исторической реконструкции под Пензой планируют сделать международным

В поселке городского типа Золотаревка в Пензенском районе Пензенской области на фестивале «Золотаревское городище — перекресток цивилизаций» реконструировали битву 800-летней давности, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Установлено, что в 1237 году на месте сегодняшнего археологического памятника VIII–XIII веков произошло крупное сражение между защитниками города-крепости и идущими на запад монгольскими войсками», — объяснили чиновники.

На историческом фестивале также воссоздали еще одну историческую битву. «В 1223 году войска Субедея напали на Волжскую Булгарию, но попали в засаду. Защитники города оказали ожесточенное сопротивление кочевникам», — уточнили чиновники. Гостям мероприятия также представили реконструкции костюмов, быта, оружия. Ежегодно на фестивале проводят мастер-классы по средневековым ремеслам, проводят постановки оружейного и рукопашного боя.

Дарья Васенина

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