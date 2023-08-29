Погибшего в СВО стрелка-помощника гранатометчика Егора Курмышева похоронили в Воткинске

В Воткинске состоялись похороны стрелка-помощника гранатометчика Егора Курмышева, погибшего при выполнении боевого долга в ходе спецоперации. За проявленный героизм, рядового наградили Орденом Мужества посмертно, рассказал во «ВКонтакте» глава города Алексей Заметаев. Помощь семье погибшего оказывается в полном объеме.

«Трудно об этом говорить, мы никогда не излечим боль в сердцах родных и близких, никогда не восполним горечь утраты. Скорбим душой и сердцем за нашего земляка и готовы поддержать родных и близких в трудную минуту»,— написал господин Заметаев.