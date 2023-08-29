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Коммерсантъ FM
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Артефакты требуют обратно

Дмитрий Буткевич — о намерении Нигерии вернуть бенинские бронзы

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, что стало поводом для новой волны обсуждений репатриации предметов искусства.

Фото: Toby Melville/File Photo, Reuters

Фото: Toby Melville/File Photo, Reuters

Помните, недавно в Британском музее обнаружили вора? С очень хитро выдуманной формулировкой: бывший сотрудник несет ответственность за небольшие кусочки «золотых украшений из полудрагоценных камней и стекла, датируемых XV веком до нашей эры — XIX веком нашей», которые постепенно исчезали из коллекции музея. Имя уволенного сотрудника не озвучили, но пара британских СМИ его вычислила и назвала «ветераном-хранителем греческих древностей Питером Хиггсом». Что ж, в семье музейных работников не без уродов.

И, конечно, сразу возбудились сторонники возвращения на родину некогда украденных ценностей. Вот и нигерийские чиновники снова призвали к репатриации бенинских бронз, хранящихся в коллекции Британского музея. Вот что заявил директор Национальной комиссии Нигерии по музеям и памятникам Абба Иса Тиджани: «Шокирующе слышать, как в странах и музеях, которые говорили нам, что бенинские бронзы не будут в безопасности в Нигерии, теперь происходят кражи». Кстати, общее количество украденных предметов составило более 1,5 тыс. и было выставлено на eBay всего за $51.

Что такое бенинские бронзы? Это латунные и бронзовые артефакты, некоторые из которых датируются аж XVI веком до нашей эры. Они были вывезены из западноафриканского Королевства Бенин. Это не аналог нынешней страны с таким же названием, это современная Нигерия. После вторжения британских войск в 1897 году и жестокого подавления восстания местных британцы просто вывезли драгоценности из королевских чертогов Бенина.

В интервью Абба Иса Тиджани также сообщил, что Ханнату Мусава, недавно назначенный министр искусств, культуры и творческой экономики Нигерии, планирует напрямую потребовать немедленной репатриации оспариваемых артефактов. И, кстати, комментарии Тиджани последовали за недавними словами министра культуры Греции Лины Мендони по поводу безопасности другой оспариваемой группы артефактов — мраморов Парфенона. Греция давно требует их обратно.

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