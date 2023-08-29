Восемь поросят дикого кабана сбила фура в Малопургинском районе Удмуртии

В Малопургинском районе Удмуртии на 135 км федеральной трассы М7 «Волга» произошла дорожная авария, в которой погибли восемь поросят дикого кабана. Как сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии, на животных наехал водитель фуры, перед которой выбежало стадо кабанов в составе порядка 40 голов. Под колеса попали поросята.

Специалисты ветеринарной участковой лечебницы выехали на место для отбора проб, чтобы исключить африканскую чуму свиней. Трупы погибших поросят утилизировали в турпосжигательной печи в селе Малая Пурга.

Отмечается, что на следующую ночь аналогичный инцидент произошел в Завьяловском районе. Здесь в аварии с участием двух автомобилей пострадала самка дикого кабана.