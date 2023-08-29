МЧС предупредило о ливнях и сильном ветре в Свердловской области

В среду, 30 августа, в Свердловской области ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 17 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Спасатели рекомендуют быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

Во время непогоды следует оставаться дома. Рекомендуется закрыть все окна и двери, а также по возможности отключить электроприборы. На улице следует держаться подальше от легких построек, зданий, мостов и деревьев.

Автомобилистам не стоит пытаться преодолеть подтопленные участки. МЧС советует медленно перестроиться на обочину и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить движение.

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