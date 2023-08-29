В Омской области задержан наркокурьер с 10 кг мефедрона

В Омской области задержан водитель с крупной партией наркотиков. В ходе досмотра его автомобиля было найдено почти 10 кг мефедрона, сообщили в региональном МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД Омской области Фото: МВД Омской области

«Предварительно установлено, что фигурант нашел нелегальную работу в сети Интернет. Он доставлял наркотики в различные регионы РФ и устраивал тайники для последующего сбыта», - сказано в сообщении.

Для конспирации он использовал арендованные автомобили, в которых прятал запрещенные вещества. Правоохранители обнаружили тайники драгдилера в Саратовской области и Удмуртской Республике. Из незаконного оборота было изъято около 30 кг наркотиков.

На задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 30 (Приготовление к преступлению) и 228.1 (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, ) УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают других участников преступной цепочки.

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Александр Киселев