Тренер Леонид Слуцкий выступит на конференции «Тинькофф про бизнес» в Ельцин Центре

Заслуженный тренер России Леонид Слуцкий выступит на конференции «Тинькофф про бизнес», которая пройдет 21 сентября в Ельцин Центре в Екатеринбурге. Как говорится в пресс-релизе организаторов, он расскажет как построить команду, мотивировать и поддерживать эффективность сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футбольный тренер Леонид Слуцкий

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Футбольный тренер Леонид Слуцкий

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

На конференции «Тинькофф про бизнес» будут обсуждать самые разнообразные вопросы: от работы с зарубежными партнерами в условиях санкций до построения команды. Предполагается, что она объединит свыше 600 руководителей и собственников предприятий и компаний.

Перед участниками конференции выступит основатель сетей «Сушкоф», «Жизньмарт» Иван Зайченко. Он расскажет о развитии бизнеса в сегменте розницы. Основатель IT сервисов Callibri, Gudok, «СкиньСкан», «Слеза» Иван Шкиря выступит на тему «Как делать все неправильно и дорасти до миллиарда». Коммерческий директор фитнес-центров Bright Fit Иван Моисеенко объяснит, как из локального игрока вырасти в федеральную сеть.

София Ерюжева

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