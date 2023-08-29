В Пензенской области прошел показ высокой мордовской моды

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил VI ЭТНО-АРТ-ШОУ всероссийский показ высокой мордовской моды «ДаншиноFashion-2023» в Белинском районе, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Это прекрасный фестиваль, миссия которого — хранить мордовскую культуру, которая исторически формировалась на территории Пензенской области, придавать ей современное звучание. Думаю, что фестиваль удался и со мной согласятся все, кто здесь побывал. Люди увидели, что такое современная мордовская культура», — отметил господин Мельниченко.

На фестивале прошел показ коллекции народных костюмов, работала выставка народных промыслов и ремесел. Среди гостей были глава Республики Мордовия Артем Здунов и депутат Госдумы Виктор Кидяев.

Дарья Васенина

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