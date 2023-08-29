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обновлено 13:00

В центре Перми закроется ресторан техасский кухни

В сентябре в центре Перми закроется ресторан техасской кухни Red BBQ, расположенный на первом этаже ЖК «Астра» по ул. Петропавловской, 57. Как пишет ИА «Текст», Red BBQ будет работать там до 15 сентября. У помещения, где расположено заведение, сменился собственник, который планирует использовать его в своих целях.

Фото: 2Gis

Фото: 2Gis

«О данном решении мы узнали в конце мая, и с этого момента упорно занимались поиском помещения для Red BBQ, но все тщетно! У нас есть определенные характеристики и требования к помещению, и, как оказалось, не так просто найти площадку под наши запросы. Несмотря на то что в центре города возводят огромное количество новостроек с коммерческими помещениями, в том числе под ресторан или кафе, только 1% подходит под данный вид деятельности»,— пояснил шеф-повар Red BBQ Степан Носов. Сейчас команда Red BBQ продолжает искать новое пространство для ресторана и присматривает площадку для dark kitchen, чтобы запустить доставку.

Ресторан Red BBQ работает с 2018 года, заведение рассчитано на 70 посадочных мест, управляет им ООО «Бирпл». По данным Kartoteka.ru, учредителем и директором «Бирпл» является Илья Муро.

Недавно «Ъ-Прикамье» стало известно, что в ЖК «Астра» закроется еще одно заведение общепита. Блинная «Сковородка» завершит свою работу по этому адресу до конца года. У сети блинных истекает договор аренды этой торговой точки, и продлевать его не будут. Новости о закрытии заведений общепита на первом этаже ЖК «Астра» появились на фоне сведений о возможном открытии по этому адресу ресторана «Сыроварня» известного холдинга Novikov Group.

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