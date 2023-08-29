Не все многоэтажки Новороссийска готовы к отопительному сезону

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Тепловики Новороссийска проанализировали поступавшие за последний год жалобы. Выяснилось, что почти половина обращений на «плохое отопление» поступает из домов, где управляющие компании недобросовестно отнеслись к подготовке к зиме и имеют долги за поставленные ресурсы.

Готовность домов к зиме определяется критериями, перечисленными в соответствующих Правилах, утвержденных приказом Минэнерго РФ № 103 от 12.02.13. Согласно им, УК, ТСЖ и прямым абонентам необходимо оплатить долги за тепло и горячую воду, выполнить гидравлические испытания и промывку системы отопления, а также проверить исправность приборов учета.

— Оплата, учет и техническая исправность - это три основных критерия, по которым оценивается готовность абонента к зиме! - напоминает руководитель новороссийского офиса Городского расчетного центра Ольга Воробьева. - Долги ставят под угрозу своевременное начало отопительного сезона в таких многоэтажках.

Чтобы бороться с неплатежами, тепловики передали в суды 349 исков на 53 миллиона рублей, еще 164 исполнительных листа на 17 миллионов в работе у приставов. Чтобы не иметь проблем с законом и не ставить под угрозу качественное и бесперебойное теплоснабжение, поставщики призывают вовремя оплачивать отопление и горячую воду и качественно готовить дома к зиме.