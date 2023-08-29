В Татарстане утвердили план мероприятий по внедрению исламского банкинга

В Татарстане утвержден план мероприятий по реализации эксперимента по исламскому банкингу. Об этом во время брифинга в Кабмине региона заявил глава республиканского Минэкономики Мидхат Шагиахметов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В частности, согласно плану, в Татарстане намерены использовать потенциал халяль-индустрии. В данный момент в реестре комитета по стандарту халяль ДУМ Татарстана зарегистрировали свыше 200 субъектов хоздеятельности с соответствующими сертификатами.

Также по плану в Татарстане будут повышать уровень знаний и у жителей, и у специалистов. Министр заявил, что сейчас в регионе наблюдается нехватка квалифицированных кадров в сфере партнерского финансирования.

"Ъ-Казань"