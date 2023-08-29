Доход жителей Удмуртии вырос до 31,9 тысяч рублей с начала года

В Удмуртии по итогу первого полугодия 2023 года жители получили доход в 276,7 млрд руб. Это на 11,2% больше показателя за прошлый год, сообщает Удмуртстат. При этом среднедушевые доходы выросли на 11,7% и достигли 31,9 тыс. руб. Реальные доходы, скорректированные на индекс потребительских цен, в Удмуртии выросли на 4,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Каждый житель региона большую часть доходов тратил на покупку товаров – 20,1 тыс. руб., а также оплату услуг — 6,4 тыс. руб. Лидерами среди покупок оказались алкогольные напитки и пиво — 1,3 тыс. руб., в месяц, мясо и мясные продукты — 1,3 тыс. руб., бензин — 1,2 тыс. руб.

Обязательные платежи и разнообразные взносы, включая уплату процентов по кредитам, составили 4,2 тыс. руб. на человека в месяц. Это составило 13% денежных доходов населения.