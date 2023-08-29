Суд запретил работу траттории на Итальянской улице из-за жалоб на шум и запахи

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга запретил ресторану Sapori di Italia на Итальянской улице продолжать работу, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Ресторан расположен по адресу: Итальянская улица, д. 11, литера А, помещ. 7Н. С иском в суд обратилась местная жительница Татьяна Струкова, которая пожаловалась на шум и запахи, которые исходят от ресторана на первом этаже. Ответчик, Татьяна Рягузова, которой принадлежит помещение, в суд не явился, прислав своего представителя. По словам представителя госпожи Рягузовой, доказательств нарушения права истца на благоприятную окружающую среду представлено не было, а допустимые нормативы ресторан не нарушал.

Вместе с тем, пресс-служба судов обратила внимание на то, что в ресторане была сделана незаконная перепланировка, и администрация Центрального района Петербурга ранее обратилась по этому поводу с иском в суд. Куйбышевский районный суд потребовал устранить нарушение, однако решение суда исполнено не было. Кроме того, владелец ресторана разместил на фасаде здания вентиляционный воздуховод, с чем были не согласны местные жители.

В пресс-службе отметили, что суд запретил компании ООО «Променад», владеющей рестораном, продолжать свою работу до получения от компетентных государственных органов заключения о возможности устройства и эксплуатации системы вентиляции.

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