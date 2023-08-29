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HeadHunter: половина нижегородцев начали работать до наступления совершеннолетия

Свою первую работу в возрасте 17 лет или младше нашел каждый второй нижегородец. Еще 34% начали работать в 18-20 лет, 15% — в 21 год или позже. Такие данные публикует сервис по поиску работы HeadHunter на основании результатов собственного исследования.

Опрос показал, что среди мужчин больше тех, кто начал работать до 18 лет (59% против 48% у женщин). 65% опрошенных, что пошли на такой шаг ради финансовой независимости. Также среди причин начать работу в подростковом возрасте 39% назвали желание накопить деньги на что-то определенное, по 23% сказали, что хотели с пользой проводить личное время или помочь родителям, 16% планировали на полученные деньги содержать себя. Большинство родителей (68%) тех нижегородцев, которые начали работать раньше 18 лет, положительно отнеслись к их решению, 23% — нейтрально.

Более половины опрошенных (53%) рассказали, что столкнулись с проблемами на первой работе. Им пришлось выбирать между работой и учебой, описание вакансии разошлось с реальностью, подростки столкнулись на работе с негативным отношением со стороны начальства или коллег, им выплатили не всю зарплату или вообще не заплатили.

Андрей Репин

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