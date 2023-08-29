В школах Крыма линейки 1 сентября проведут только для первых и выпускных классов

Праздничные линейки в крымских школах 1 сентября пройдут только для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале, решение принято в целях обеспечения безопасности. При этом он подчеркнул, что организация праздника у школ может быть индивидуальной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

«При соблюдении необходимых требований, например, небольшие сельские школы смогут увеличить число классов, которые примут участие в торжественном мероприятии. Остальные ребята встретят новый учебный год в своих кабинетах»,— отметил Сергей Аксенов.

Аналогичное решение приняли и в Севастополе. Как сообщил и. о. директора департамента образования и науки города Максим Кривонос, из-за действующего «желтого» уровня террористической опасности участие в мероприятиях 1 сентября примут всего около 14 тыс. детей.

Татьяна Ручкина

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