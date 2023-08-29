В донские школы с 1 сентября пойдут 5,7 тысяч детей из новых регионов России

С 1 сентября обучение в школах Ростовской области начнут 5,7 тыс. детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области, а также из Украины. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства региона.

По данным властей, всего в области сегодня находятся 6 тыс. детей школьного возраста. Из них 1 тыс. человек проживает в пунктах временного размещения.

«Минобразованием Ростовской области проводится ежедневный мониторинг численности детей, прибывших ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Украины. Специалисты образования на местах ведут работу с каждой семьей по зачислению детей в дошкольные и общеобразовательные организации»,— подчеркнули в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что педагогов для обучения детей в регионе достаточно. Образовательные учреждения принимают новых учеников в соответствии с потребностью. При отсутствии мест, детей перераспределяют в другие школы на территории населенного пункта пребывания.

Всех школьников обеспечивают учебниками и доступом к электронным ресурсам на базе библиотек. Также в рамках общественных акций «День добрых дел» и «Помоги учиться» дети получают необходимые школьные принадлежности — ранцы, школьную форму и канцелярские принадлежности.

Анастасия Назарова