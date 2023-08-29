Новый мэр Перми оптимизировал структуру администрации

Первым заместителем главы Перми назначена Ольга Андрианова. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Эдуард Соснин. Ранее госпожа Андрианова исполняла обязанности градоначальника. «Она около двух месяцев исполняла полномочия Главы города и зарекомендовала себя как управленец, работающий на результат. Она продолжит курировать развитие территории и земельно-имущественные отношения» , - написал господин Соснин. Это первое кадровое решение нового градоначальника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Также по его словам, Ольга Андрианова будет курировать управление по экологии и природопользованию, «поскольку развитие природных территорий неразрывно связано с земельным законодательством». Ранее этот функционал относился к блоку бывшего замглавы перми Виктора Агеева.

Кроме того, Эдуард Соснин принял еще ряд решений, касающихся оптимизации структуры администрации Перми. Городской департамент транспорта (ранее подчинялся бывшему первому замглавы Эдуарду Хайруллину) вошел в блок «Городское хозяйство», возглавляемый Дмитрием Галихановым. Вопросы формирования бюджета, развития экономики и промышленной политики, привлечения инвестиций, а также планирования объединены в один экономический блок. Исполнять обязанности руководителя данного блока будет начальник городского департамента финансов Вера Титяпкина. Экономика и промышленность ранее также относились к компетенции блока господина Агеева.

Экс-министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин был утвержден главой Перми 22 августа на заседании Пермской думы. Вчера, 28 августа он официально вступил в должность.