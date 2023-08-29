Средняя зарплата татарстанцев за январь-май выросла на 16,4%

В среднем зарплата татарстанцев по итогам пяти месяцев 2023 года составила 57,4 тыс. руб., что на 16,4% больше, чем годом ранее. Об этом в ходе пресс-конференции сказала замглавы Минфина региона Алла Анфимова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«За январь-май 2023 года средняя зарплата в Татарстане сложилась на уровне 57490 рублей — это на 16,4% превысило уровень аналогичного периода прошлого года», — сказала госпожа Анфимова.

Ранее сообщалось, что зарплата на средних и крупных предприятиях в Набережных Челнах составила 64 тыс. руб.

"Ъ-Казань"