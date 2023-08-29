В Хакасии оштрафован организатор акции с разрисованной серпом и молотом свиньей

В Республика Хакасия политтехнолога Михаила Биюна обязали выплатить штраф в 20 тыс. руб. за нанесение на свинью рисунка в виде серпа и молота. Абаканский горсуд признал его виновным в нарушении порядка проведения пикетирования (ст. 20.2 ч. 2 КоАП РФ), сообщили «Ъ-Сибирь» в суде.

Политическая акция прошла 19 августа в Абакане. Ее организатор Михаил Биюн на одном боку свиньи изобразил серп и молот, а на другом надпись «Продолжительность жизни свиней растет».

Акция привлекла внимание главы региона, коммуниста Валентина Коновалова, который принимает участие в сентябрьских выборах. Он обратился в МВД с требованием «привлечь к ответственности подонков, совершивших эту грязную провокацию».

«Наши политические оппоненты осквернили священный символ, который размещен на Знамени Победы, — символ, под которым Красная армия громила нацистских захватчиков. Они осквернили нашу историю, нашу память. Кроме того, они надругались над животным. Создали риск ДТП»,— заявил глава республики.

Протокол об административном правонарушении был составлен 26 августа. В тот же день он был направлен в горсуд, который и вынес решение. В ходе рассмотрения дела организатор скандальной акции Михаил Биюн признал вину и заявил, что раскаивается в своем поступке, сообщили в суде.

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Александр Киселев