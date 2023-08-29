Покупка недвижимости на Бали стала доступнее благодаря программам ипотеки и рассрочки

Ведущий оператор инвестиционной недвижимости на Бали Alex Villas Group первым запустил ипотечную программу для российских клиентов, которые покупают недвижимость в Индонезии



Фото: Пресс-служба компании Alex Villas Group

В начале августа один из лидеров рынка коммерческой инвестиционной недвижимости — холдинг Alex Villas Group — в сотрудничестве с ТОП-20 российских банков запустил для российских клиентов программу кредитования для приобретения недвижимости на Бали (Индонезия), находящейся под управлением компании.

Старт программы обусловлен растущим спросом на приобретение недвижимости на Бали со стороны россиян и стремлением оптимизировать текущие предложения компании для заключения сделок. Помимо этого, клиентам Alex Villas доступна беспроцентная рассрочка сроком до двух лет.

Кредитование от российских банков зарубежной недвижимости становится возможным благодаря посредничеству российского кредитного брокера. «Речь в данном случае идет о нецелевом кредите под залог имеющейся в России недвижимости», — поясняет особенности кредитования зарубежной недвижимости в России руководитель брокерской компании «Ключевая сделка» Илья Медянкин.

Комплексы жилой недвижимости компании, включающие в себя современные апартаменты и виллы.

«Сегодня мы с уверенностью можем говорить о том, что в Индонезии наблюдается рост строительства недвижимости после существенного спада в период пандемии COVID-19. И, как следствие, мы можем констатировать не только рост туристического потока, но и увеличивающуюся динамику спроса на приобретение инвестиционной недвижимости среди россиян, особенно на Бали. Благодаря серьезным инвестициям со стороны правительства в развитие инфраструктуры острова и введению смягченных правил на владение собственностью для иностранцев этот тренд продолжает укрепляться. Именно поэтому Alex Villas не просто предлагает привлекательные объекты недвижимости, но и стремится сделать их приобретение максимально доступным и комфортным. Наша ипотечная программа является одним из таких шагов навстречу покупателям, и, несмотря на недавний запуск, многие успели ее оценить. Хотелось бы подчеркнуть, что мы гарантируем нашим клиентам ежегодный доход до 35% и окупаемость инвестиций менее чем за 5 лет», — отметил коммерческий директор Alex Villas Group Сергей Одиноков.

ИП Алексеев Кирилл Борисович