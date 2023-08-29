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В СВО погиб мобилизованный из Ярославской области

В ходе специальной военной операции погиб мобилизованный из Ярославской области Артем Обручников. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

В правительстве рассказали, что 26-летний молодой человек служил гранатометчиком мотострелкового отделения. У него из родственников остался только отец.

«С прискорбием сообщаю, что при исполнении воинского долга в ходе военной специальной операции погиб наш земляк Артем Обручников. Выражаю соболезнования родным. Прощание состоится 29 августа в храме с.Поводнево»,— написала глава Мышкинского района Ольга Минаева.

В правительстве отметили, что семья погибшего получит материальную помощь.

Алла Чижова

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