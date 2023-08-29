В Кузбассе судят ОПГ из частных охранников и адвоката

Завершено расследование уголовных дел в отношении 43-летнего бывшего адвоката и четырех жителей Новокузнецка в возрасте от 22 до 62 лет, обвиняемых (в зависимости от роли каждого) в кражах и поджоге имущества. Всего – 10 эпизодов.

По версии следствия, в январе 2022 года адвокат предложил сообщникам организовать кражи из домов состоятельных людей. Как рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области, сообщники адвоката работали в частных охранных предприятиях, имели навыки наблюдения, оценки объектов на предмет подходных и отходных путей, знали, где у камер видеонаблюдения имеются слепые зоны, виды и особенности охранного оборудования. Используя такой опыт, с января по август 2022 года группа украла из домов состоятельных новокузнечан деньги и ценное имущество (ювелирные украшения, дорогие часы, предметы роскоши) на 43 млн руб. Помимо этого, двое фигурантов совершили поджог автомобиля одного из потерпевших.

Преступников задержали сотрудники межрайонного отдела по борьбе с преступными сообществами и лидерами уголовно-криминальной среды управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области. После установления причастности к преступлению адвоката материалы были переданы в следственные органы. В ходе предварительного следствия он был лишен своего статуса. Несколько обвиняемых заключили досудебные соглашения, в отношении них уголовные дела уже рассматриваются в суде, еще один фигурант от органов следствия скрывается, он объявлен в федеральный розыск. Ущерб потерпевшим частично возмещен, часть похищенного возвращена владельцам. В связи с завершением расследования уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Новокузнецкий районный суд.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Игорь Лавренков, Кемерово