Экс-директора краснодарской УК осудили за присвоение 9 млн рублей для оплаты ЖКУ

Октябрьский районный суд Краснодара назначил 2,5 года лишения свободы условно и штраф в 1 млн руб. бывшему директору управляющей компании Владимиру Малову. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, он обвиняется в присвоении денег, предназначенных для оплаты коммунальных услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

С 2017 по 2021 год мужчина являлся директором УК и единолично осуществлял управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Он забирал себе часть поступающих от потребителей средств и не платил за фактически предоставленные ресурсы. Всего он присвоил более 9 млн руб.

В отношении Владимира Малова было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160, ч. 1 ст. 201 УК РФ. Суд признал его виновным и помимо наказания взыскал с него в пользу организаций — поставщиков коммунальных услуг имущественный вред в размере более 7 млн руб. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина

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