На Усть-Курдюмской в Саратове меняют схему движения

Администрация Волжского района Саратова предупредила об изменениях схемы дорожного движения. Сообщение по итогам соответствующего совещания опубликовала пресс-служба муниципального органа.

На светофоре у магазина «Берилл» на ул. Усть-Курдюмская ориентировочно до конца сентября убрали пешеходный переход. Новый обустроили на проезде, соединяющем улицу с дублером. Знак «Поворот запрещен» установили направо с Усть-Курдюмской в сторону центра. Возле ГУЗ «Саратовская межрайонная детская поликлиника» сделали парковочный карман.

Убрали таблички 8.4.1 «Вид транспортного средства» на ул. Усть-Курдюмская под знаком 4.4.1 «Движение прямо». До 5 сентября планируют установить знаки «Остановка запрещена» перед расширением дублера Усть-Курдюмской.

На перемычке между основной дорогой и дублером в сторону пос. Юбилейный сделают одностороннее движение. «Рассматривается вопрос изменения приоритетности проезда данного участка», — отметили в администрации.

В ближайшее время светофор возле ТЦ «Синий Кит» перенесут ближе к ул. Усть-Курдюмская. На пересечении упомянутой улицы с Вешней сделают трехполосное движение.

«Данные решения направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и оптимизацию пропускной способности транспортных средств», — объяснили в администрации. Исполнить вышеперечисленное планируют до конца года.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.