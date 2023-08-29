Пристав из Прикамья выиграл марафон в Нижнем Новгороде

В марафоне «Нижний Новгород» приняли участие около 8 тыс. бегунов со всей России. Для спортсменов проводились старты на трех дистанциях. На самой престижной — 42,2 км убедительную победу одержал спортсмен из Прикамья Алексей Патраков. Его время составило 2 часа 22 мин. 39 сек. Прикамец лидировал всю дистанцию и опередил ближайшего преследователя на три минуты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсеть Алексея Патракова Фото: соцсеть Алексея Патракова

Алексей Патраков живет в Куединском районе, работает судебным приставом. В марафонах участвует с 2018 года, ему 28 лет. Становился победителем Пермского международного марафона на дистанции 5 км.