СМИ: Мировой судья открыл стрельбу в отделе полиции в Казани

Мировой судья одного из участков Альметьевского района Татарстана (имя не упоминается) устроил стрельбу в отделе полиции в центре Казани. Об этом сообщает «Реальное время».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Асмолов, Коммерсантъ Фото: Евгений Асмолов, Коммерсантъ

Инцидент произошел минувшей ночью. Судью доставили в полицию по подозрению в причастности к пьяной драке на улице Баумана. В здании он начал качать свои права и стрелять из травмата.

При этом он не показал своего удостоверения. Однако после установления личности полицейские узнали, что он является судьей, и по закону они его отпустили.

Издание уточняет, что у судьи имелось при себе разрешение на оружие. Правоохранительные органы выясняют все детали произошедшего.

"Ъ-Казань"