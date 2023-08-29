В Ярославле будут искать подрядчика для ремонта бассейна «Лазурный»

В Ярославле в этом году будут искать подрядную организацию для выполнения работ по проектированию и реконструкции бассейна «Лазурный». Соответствующая информация размещена на сайте закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Работы по проектированию планируется начать в 2024 году, на это будет выделено 7 млн руб. В 2025 году выполнят основной объем ремонтных работ, финансирование заложено в размере 602 млн руб. Общая стоимость проектирования и ремонта составила почти 610 млн руб.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в мэрии Ярославля на реконструкцию бассейна «Лазурный» в Ярославле планировали потратить около 500 млн руб.

Алла Чижова