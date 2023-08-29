Ставки растут к осени

Ставки по потребительским кредитам могут вырасти еще на 6-7%. Это произойдет в ближайшие несколько месяцев на фоне повышения ключевой ставки до 12%, не исключают собеседники “Ъ FM”. Таким образом стоимость потребительских займов приблизится к 30%. Как следует из индекса «Финуслуг», средний уровень полной стоимости кредита уже превысил 20% впервые за год. Но показатель рассчитывается, исходя из данных за первый и второй кварталы, когда ключевая ставка была на уровне 7,5%. Тему продолжит Владислав Викторов.

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Высокие инфляционные ожидания, общая неопределенность и растущая закредитованность населения — это то, с чем приходится работать банкам последний год. Увеличивающееся количество проблемных займов пока в полной мере не находит отражения в официальной статистике, но, по косвенным данным, например, из Федеральной службы судебных приставов, уже можно говорить о росте числа просрочек, утверждают эксперты.

Еще при ключевой ставке в 7,5% стоимость потребительских ссуд достигала почти 20%. Банки пытались играть на опережение и закладывать в цену все возможные риски. И после резкого повышения ставки ЦБ до 12%, этот тренд только усилится, уверен управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов:

«Инфляционные ожидания все еще сильны, и есть неопределенность относительно того, как будет дальше двигаться ключевая ставка. Не исключено ее очередное повышение, поэтому банки могут сыграть на опережение.

Ставки будут расти с опережением шага ключевой ставки, то есть дополнительное повышение на 6-8 процентных пунктов более чем вероятно на горизонте ближайших двух-трех месяцев».

Развязывает кредитным организациям руки и то, что сразу после повышения ключевой ставки регулятор снял для них ограничения на полную стоимость кредитов. А с сентября ЦБ еще и повысит коэффициенты риска.

Предполагается, что это должно охладить рынок кредитования, поскольку для самых рисковых заемщиков деньги станут еще дороже. И именно такие клиенты первыми заметят рост ставок по потребительским кредитам, заметил директор группы рейтингов финансовых институтов агентства «Национальные кредитные рейтинги» Егор Лопатин:

«Кредитные организации рост нагрузки на капитал станут компенсировать ставкой для такой категории заемщиков. Но и для других клиентов это также будет существенно, поскольку стоимость фондирования для банков растет, и стоимость размещения для них также должна увеличиться, чтобы маржинальность сильно не проседала.

Можно сказать, что по итогам августа-сентября в среднем на 3 процентных пункта ставки, наверное, подрастут».

Впрочем, реальные значения по необеспеченным кредитам могут сильно отличаться от того, что указано в рекламных предложениях. И для части клиентов они могут оказаться гораздо ниже, пояснил финансовый аналитик Сергей Скатов.

В целом, по его словам, максимальная стоимость займов едва ли превысит 25%. Для этого Центробанку нужно еще раз повысить ключевую ставку, что кажется маловероятным:

«В индексе "Финуслуг" обозначены ставки предложений, которые всегда отличаются от фактических значений. Ведь туда включается, в частности, маркетинг. Так что потребкредиты вряд ли улетят сильно дальше. 24% в этом исследовании указывалось, если бы ключевая ставка действовала в районе 17-20%. Это действительно фактор, но вместе с тем это какое-то маловероятное событие».

В любом случае повышение розничных ставок не помешает банкам нарастить выдачу займов, уверены эксперты. В агентстве «Национальные кредитные рейтинги» полагают, что по итогам года прирост портфеля необеспеченных потребительских кредитов составит 15-18%.

А последние два месяца россияне и так берут на себя рекордные финансовые обязательства. Например, за июль общий объем задолженности граждан перед банками составил 30,5 трлн руб.

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