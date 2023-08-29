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Коммерсантъ FM
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Ставки растут к осени

Почему банки пересматривают условия по кредитам

Ставки по потребительским кредитам могут вырасти еще на 6-7%. Это произойдет в ближайшие несколько месяцев на фоне повышения ключевой ставки до 12%, не исключают собеседники “Ъ FM”. Таким образом стоимость потребительских займов приблизится к 30%. Как следует из индекса «Финуслуг», средний уровень полной стоимости кредита уже превысил 20% впервые за год. Но показатель рассчитывается, исходя из данных за первый и второй кварталы, когда ключевая ставка была на уровне 7,5%. Тему продолжит Владислав Викторов.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Высокие инфляционные ожидания, общая неопределенность и растущая закредитованность населения — это то, с чем приходится работать банкам последний год. Увеличивающееся количество проблемных займов пока в полной мере не находит отражения в официальной статистике, но, по косвенным данным, например, из Федеральной службы судебных приставов, уже можно говорить о росте числа просрочек, утверждают эксперты.

Почему банки снижают минимальный возраст ипотечных заемщиков

Почему банки снижают минимальный возраст ипотечных заемщиков

Еще при ключевой ставке в 7,5% стоимость потребительских ссуд достигала почти 20%. Банки пытались играть на опережение и закладывать в цену все возможные риски. И после резкого повышения ставки ЦБ до 12%, этот тренд только усилится, уверен управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов:

«Инфляционные ожидания все еще сильны, и есть неопределенность относительно того, как будет дальше двигаться ключевая ставка. Не исключено ее очередное повышение, поэтому банки могут сыграть на опережение.

Ставки будут расти с опережением шага ключевой ставки, то есть дополнительное повышение на 6-8 процентных пунктов более чем вероятно на горизонте ближайших двух-трех месяцев».

Развязывает кредитным организациям руки и то, что сразу после повышения ключевой ставки регулятор снял для них ограничения на полную стоимость кредитов. А с сентября ЦБ еще и повысит коэффициенты риска.

Предполагается, что это должно охладить рынок кредитования, поскольку для самых рисковых заемщиков деньги станут еще дороже. И именно такие клиенты первыми заметят рост ставок по потребительским кредитам, заметил директор группы рейтингов финансовых институтов агентства «Национальные кредитные рейтинги» Егор Лопатин:

Чем грозит рост числа непогашенных займов

Чем грозит рост числа непогашенных займов

«Кредитные организации рост нагрузки на капитал станут компенсировать ставкой для такой категории заемщиков. Но и для других клиентов это также будет существенно, поскольку стоимость фондирования для банков растет, и стоимость размещения для них также должна увеличиться, чтобы маржинальность сильно не проседала.

Можно сказать, что по итогам августа-сентября в среднем на 3 процентных пункта ставки, наверное, подрастут».

Впрочем, реальные значения по необеспеченным кредитам могут сильно отличаться от того, что указано в рекламных предложениях. И для части клиентов они могут оказаться гораздо ниже, пояснил финансовый аналитик Сергей Скатов.

В целом, по его словам, максимальная стоимость займов едва ли превысит 25%. Для этого Центробанку нужно еще раз повысить ключевую ставку, что кажется маловероятным:

Как банки оценили рост спроса на кредиты перед их подорожанием

Как банки оценили рост спроса на кредиты перед их подорожанием

«В индексе "Финуслуг" обозначены ставки предложений, которые всегда отличаются от фактических значений. Ведь туда включается, в частности, маркетинг. Так что потребкредиты вряд ли улетят сильно дальше. 24% в этом исследовании указывалось, если бы ключевая ставка действовала в районе 17-20%. Это действительно фактор, но вместе с тем это какое-то маловероятное событие».

В любом случае повышение розничных ставок не помешает банкам нарастить выдачу займов, уверены эксперты. В агентстве «Национальные кредитные рейтинги» полагают, что по итогам года прирост портфеля необеспеченных потребительских кредитов составит 15-18%.

А последние два месяца россияне и так берут на себя рекордные финансовые обязательства. Например, за июль общий объем задолженности граждан перед банками составил 30,5 трлн руб.

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