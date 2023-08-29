Иркутский предприниматель Мария Седых вошла в ТОП-20 богатых женщин России

Предпринимательница из Иркутска Марина Седых вошла в ТОП-20 самых богатых женщин России по версии журнала Forbes. Она заняла 18 строчку рейтинга с состоянием в 425 млн $.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ

В прошлом году предпринимательница расположилась на пятом месте, тогда ее состояние оценивалось аналогично в 425 млн $. Марина Седых в 2000 годах заняла должность гендиректора Иркутской нефтяной компании (ИНК). За 22 года предприятие стало одним из крупнейших независимых производителей нефти и газа в России. Производственные мощности ИНК сегодня составляют около 9 млн тонн нефти в год.

В настоящее время Марина Седых является генеральным директором холдинга «ИНК-Капитал», головной компании ИНК и аффилированных с ней структур. Предприятие занимается разведкой и добычей углеводородного сырья на 53 участках в Иркутской области, Республике Саха (Якутия) и Красноярском крае. В группе компаний ИНК работает 15 тыс. человек.

На первом месте, как и в 2022 году, находится основатель интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Forbes оценил ее состояние в 7 млрд $. Выручка головной компании, ООО «Вайлдберриз», в прошлом году увеличилась на 41% до 317 млрд руб. Чистая прибыль компании - 10 млрд руб.

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Александр Киселев