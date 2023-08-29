В Омске задержан агент спецслужб Украины

Силовики задержали в Омске предполагаемого агента украинских спецслужб. Как рассказали в пресс-службе управления ФСБ по Омской области, задержанному вменяются статьи Уголовного кодекса о госизмене, диверсии и участии в деятельности террористической организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Омской области Фото: ГУ МВД России по Омской области

По данным ведомства, обвиняемый без завербован спецслужбами через мессенджер Telegram, ему была поставлена задача по повреждению и уничтожению объектов критической инфраструктуры и разведке рядом с военными частями. Задержанный дал признательные показания.

О подозреваемом известно, что ему 21 год, молодой человек является приверженцем неонацистской идеологии.

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Илья Николаев