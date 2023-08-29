В Татарстане с начала года собрали 645 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов

За январь–июль 2023 года в Татарстане собрали свыше 645 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов. Об этом на пресс-конференции сказала замглавы Минфина региона Алла Анфимова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По ее словам, из общей суммы 383 млрд руб. поступило в бюджет РФ, оставшиеся получил консолидированный бюджет Татарстана.

По объему мобилизованных налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета регионов России за семь месяцев этого года Татарстан занял седьмую строчку в РФ и лидирует среди субъектов ПФО.

"Ъ-Казань"