На проведение международного турнира по самбо в Уфе выделят до 11 млн рублей

Центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой объявил пять запросов котировок по оказанию услуг для проведения международного турнира по самбо «Гран-при» на призы главы Башкирии общей начальной ценой 10,7 млн руб. Средства будут выделены за счет субсидии из республиканского бюджета. Турнир будет проходить в Уфе с 15 по 18 сентября.

На оказание транспортных услуг по аренде не менее 11 автобусов выделено до 644 тыс. руб. Транспорт должен быть рассчитан на 290 участников. Торжественная церемония открытия и закрытия международного турнира обойдется в 3,1 млн руб.

На организацию соревнований заложено до 3,7 млн руб. В эту суму входят оплата работы судейской коллегии, проезд иногородних судей, питание участников и волонтеров, проживание в гостиницах иностранных команд и судей, экипировка сборной Башкирии, судей и волонтеров, наградная атрибутика, сувенирная продукция. Организатор должен предоставить в пользование участников спортсооружение крытого типа, вмещающее не менее 1,5 тыс. зрителей.

Также 2 млн руб. выделено на поставку спортивного инвентаря, до 1,1 млн руб. — на информационно-техническое сопровождение турнира.

Дата подведения итогов запросов котировок назначена на 1 сентября.

Влада Шипилова

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