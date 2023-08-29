Саратовский суд изучит дело о наезде на сельчан

Суд изучит дело 33-х летнего жителя Дергачевского района, который с помощью автомобиля покалечил двух сельчан. Как сообщили в прокуратуре, обвинительное заключение уже утверждено.

Следствие установило, что в декабре прошлого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал конфликт с двумя сотрудниками ООО «Узень» вблизи с. Новорепное Ершовского района. Затем фигурант сел за руль собственного автомобиля и совершил наезд на потерпевших — последние получили множественные травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Следствие посчитало, что обвиняемый намеревался убить пострадавших, однако умысел до конца не довел, так как последним своевременно помогли медики.

Происходящее квалифицировали как покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом их хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Отмечается, что в рамках обеспечения гражданского иска со стороны потерпевших, на автомобиль обвиняемого стоимостью свыше 220 тыс. руб. наложен арест.

Никита Маркелов

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