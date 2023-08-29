Более 40% челябинских компаний применяют джоб-офферы

В Челябинске 41% компаний применяют в рекрутинге джоб-офферы – письменные документы или электронные письма, которые содержат ключевые условия предлагаемой работы. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом Superjob.

В 18% компаний джоб-офферы получают все кандидаты, в 22% - некоторые категории соискателей. Наиболее часто такие документы отправляют претенденты на должности топ- или мидл-менеджеров, инженерно-технические работники, IT-специалисты, офисные сотрудники.

Опрос работающих челябинцев показал, что 36% из них получали джоб-оффер от работодателя, и чем старше респонденты, тем больше среди них доля тех, кто сталкивался с такой практикой.