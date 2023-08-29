Renault анонсировал новый кроссовер Kardian

Компания Renault анонсировала новый кроссовер Kardian, премьера которого состоится в 2023 году.

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Фото: Renault Renault Kardian

Фото: Renault

Имя Kardian, как заявляет французский автопроизводитель, продолжает традицию наименования кроссоверов на букву «K» (Koleos, Kaptur, Kadjar, Kwid и Kiger). Кроме того, слово созвучно guardian (страж), символизирующим защиту и силу, а в первом слоге слышится слово «автомобиль».

Новинка создается для Южной Америки, но впоследствии появится и на других рынках. Премьера автомобиля состоится 25 октября в Бразилии, где и будет налажено производство кроссовера.

Максим Вершинин

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