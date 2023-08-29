Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Renault анонсировал новый кроссовер Kardian

Компания Renault анонсировала новый кроссовер Kardian, премьера которого состоится в 2023 году.

Renault Kardian

Renault Kardian

Фото: Renault

Renault Kardian

Фото: Renault

Имя Kardian, как заявляет французский автопроизводитель, продолжает традицию наименования кроссоверов на букву «K» (Koleos, Kaptur, Kadjar, Kwid и Kiger). Кроме того, слово созвучно guardian (страж), символизирующим защиту и силу, а в первом слоге слышится слово «автомобиль».

Новинка создается для Южной Америки, но впоследствии появится и на других рынках. Премьера автомобиля состоится 25 октября в Бразилии, где и будет налажено производство кроссовера.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...