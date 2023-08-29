В Адыгее из-за продолжительных ливней урожай зерновых снизился на 7%

В Адыгее завершили уборку ячменя, пшеницы, тритикале и рапса. Как сообщает ТАСС со ссылкой на минсельхоз республики, всего было собрано 434,1 тыс. тонн зерновых, что на 7% меньше, чем в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Общая площадь уборки зерновых в республике в этом году составила 99,5 тыс. га, увеличившись на 6 тыс. га. Средняя урожайность зерновых составила 43,6 центнера с гектара. В 2022 году в Адыгее собрали 468,7 тыс. тонн зерна при урожайности 50 центнеров с гектара.

Снижение урожайности связано с обильными ливнями, которые долгое время шли в конце весны и начале лета, а также в начале уборки. Часть посевов вымыли осадки, часть оказалась побита градом.

Татьяна Ручкина

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