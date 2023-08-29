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В Кургане будут субсидировать первоначальный взнос на жилье в объектах КРТ

С четвертого квартала в Кургане начнет действовать новая мера поддержки рынка жилья. Как сообщают в правительстве региона, можно будет получить субсидию на погашение первоначального взноса по ипотеке до 500 тыс. руб. при покупке квартиры в новостройках, которые возводятся в рамках реализации проектов комплексного развития территорий.

«Задача – помогать жителям в приобретении нового жилья, а также не останавливать подъем строительства, поддерживая наиболее капиталоемкие проекты»,— прокомментировал решение в своем telegram-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Субсидия, как и компенсация при покупке и строительстве индивидуальных жилых домов, будет предоставляться через Курганскую ипотечно-жилищную корпорацию.

Сейчас в Кургане реализуются два проекта комплексного развития территорий. Первый – «Левашово» — на участке 107 га, где до 2031 года планируется построить не менее 670 тыс. кв. м жилья с современной транспортной и пешеходной инфраструктурой. Второй – «Озеро Черное» - является крупнейшим в УрФО.

Также в этом году утверждены проекты планировок под КРТ в четвертом микрорайоне Заозерного и в Рябково. Приняты решения о комплексном развитии еще 13 территорий, общая площадь которых составляет почти 96 га.

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