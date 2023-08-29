Спрос на дальнобойщиков в Татарстане вырос на 18%

С начала года в Татарстане спрос на дальнобойщиков вырос на 18% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Исследование провели специалисты сервиса hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ

В Татарстане в среднем дальнобойщики зарабатывают от 90 тыс. до 195 тыс. руб. Республика вошла в топ-3 регионов ПФО с наибольшими зарплатами водителей. Больше предлагают только в Мордовии (от 114 тыс. до 183 тыс. руб.) и в Чувашии (от 91 тыс. до 241 тыс. руб.)

В РФ же спрос на дальнобойщиков с начала года вырос на 76%. Всего в стране требуется свыше 30 тыс. таких водителей.

"Ъ-Казань"