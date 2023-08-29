На тренажеры для УУНиТ потратит до 1,1 млн рублей

Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) ищет подрядчика для поставки уличных тренажеров, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 1,1 млн руб. Итоги аукциона подведут 6 сентября. Источником финансирования выступит грант в форме субсидии по программе «Приоритет-2030».

Согласно аукционной документации, на территории университета установят четыре перекладины для отжиманий и четыре гимнастические скамьи с упорами, а также двое брусьев, два спортивных тренажера, два спорткомплекса с лестницей и с турником, два эллипсоидных тренажера и две скамьи для отдыха.

Венера Хисамова

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