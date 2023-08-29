Мужчина и женщина пострадали при пожаре в котельной дома в Балезино

В Удмуртии в поселке Балезино на улице Молодой Гвардии сегодня, 29 августа, около 00:34 произошел пожар в котельной дома. В результате происшествия ожоги второй и третьей степени получили мужчина и женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. Мужчине потребовалось госпитализация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Огонь уничтожил внутреннюю отделка котельной на 9 кв. м, а также повредил ее на первом этаже на 56 кв. м. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.